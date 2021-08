Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1177) Verdächtige Person flüchtet vor der Polizei

Weißenburg i.Bay. (ots)

In der Mittwochnacht (18.08.2021) kam es im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Ansbach zu einem Polizeieinsatz in Weißenburg. Bei diesem Einsatz flüchtete eine verdächtige Person in ein Maisfeld.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens kam es in der Mittwochnacht gegen 22:15 Uhr in der Kaadener Straße zu einem Polizeieinsatz.

Eine verdächtige Person flüchtete bei dem Einsatz aus einem Anwesen in ein nahegelegenes Maisfeld.

Bei den eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde zum Einsatz.

Die Fahndung nach dem Verdächtigen verlief bislang negativ.

Markus Baumann / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell