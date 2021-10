Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hundebesitzer schlägt 18-Jährigen ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen!

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Innenstadt nach einer Streitigkeit über Hunde zu einer Körperverletzung, bei der ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 16.50 Uhr ging der junge Detmolder mit einem befreundeten Ehepaar (48 und 50 Jahre alt, ebenfalls aus Detmold) und dessen Hund durch die Lange Straße. In Höhe eines Cafés kamen aus dem Stichweg zum "Lustgarten-Parkhaus" zwei Männer, die ebenfalls in die Lange Straße abbogen. Einer der unbekannten Männer führte einen kleinen, schwarzen Hund bei sich, der offenbar auf den Hund des Ehepaares losgehen wollte. Um dies zu verhindern, stellte der 18-Jährige sein Bein zwischen die Hunde. Einer der unbekannten Männer ermahnte ihn daraufhin, dass er seinen Hund nicht treten solle und schlug ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer entfernten sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Marktplatz. Eine polizeiliche Fahndung verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 1,85 bis 1,90 m groß, etwa 40 Jahre alt, hat braun-blonde Haare, trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover und eine grau/blaue Hose und hatte einen kleinen, schwarzen Hund bei sich. Zeugenhinweise zur Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell