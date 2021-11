Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Wimpernklauen erwischt 20.11.2021; 13.00 Uhr

Speyer (ots)

Zwei junge Damen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurden in einem Drogeriemarkt in Speyer zunächst dabei beobachtet, wie sie Hygieneartikel in ihre Taschen steckten. Als eine Mitarbeiterin des Geschäfts sie darauf ansprach, versuchten sie die Sachen unbemerkt zurück zu legen und verließen - trotz Aufforderung auf die Polizei zu warten - den Kassenbereich. Hierbei wurden sie von den Mitarbeiterinnen verfolgt, die den Standort der 17- und 19-jährigen an die Polizei weitergaben, sodass diese kurz darauf einer Polizeikontrolle unterzogen werden konnten. Hierbei wurde festgestellt, dass die Damen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis offensichtlich nicht das ganze Diebesgut zurückgelegt hatten... sie hatten noch künstliche Wimpern im Wert von 200 Euro bei sich, welche sie ebenfalls in dem Drogeriemarkt entwendeten.

