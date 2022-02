Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Kollision entfernt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Samstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Die 34-Jährige hatte etwa um 09.00 Uhr den Dülmener Weg in Richtung Landwehr kommend befahren. Auf der Kreuzung mit der Hohen Oststraße kollidierte die Borkenerin ihren Angaben zufolge mit einem entgegenkommenden Wagen, der auf der Straße wendete. Der Fahrer habe daraufhin eine beleidigende Geste in ihre Richtung gemacht und seine Fahrt fortgesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die verletzte Autofahrerin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

