Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Außenspiegel abgetreten

Gronau (ots)

Mutwillig angegangen ist ein Unbekannter am Freitag in Gronau mehrere parkenden Autos. Der Täter trat gegen 18.00 Uhr an fünf Fahrzeugen die Außenspiegel ab oder beschädigte sie. Die Tatorte liegen an der Eichenallee und am Pappelweg. Zeugenangaben zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen jüngeren Mann, etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, bekleidet mit einer dunkelgrünen Jeans, einer hellen Jeansjacke und Kapuze auf dem Kopf. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

