POL-PDLD: Landau - Diebstahl aus Auto

Landau (ots)

Ein Schlüssel war das Diebesgut eines bislang unbekannten Täters, der in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochhabend ein, in Landau geparktes Fahrzeug öffnete und durchsuchte. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Oberwiesenstraße abgestellt gewesen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

