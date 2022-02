Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Dachhaie unterwegs

Bellheim (ots)

Sie haben an Ihrem Dach einen vermeintlichen Schaden entdeckt, den sie sofort reparieren wollen - angebliche Dachdecker, die es auf Ihr Geld abgesehen haben! Sie drängen sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige "Reparatur" und verlangen am Ende einen ungerechtfertigten, völlig überzogenen Lohn für ihre "Dienstleistung". Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten "Dachhaien". Gestern versuchten solche Dachhaie im Trifelsring in Bellheim ihre Masche anzuwenden. Die vier Betrüger boten ihrem 75-jährigen Opfer an, das Garagendach für einen Preis von 800 Euro zu sanieren. Als die Enkelin dazu kam, stellte man fest, dass die Handwerker alles andere als seriös waren. Ohne Einverständnis fingen die Handwerker an, das Garagendach abzudecken. Damit konfrontiert beendeten sie ihre Arbeit und forderten einen Betrag von 6000 Euro. Als die Opfer die Polizei verständigten, flüchteten die Dachhaie und hinterließen einen Schaden von ca. 3000 Euro. Sollten auch Sie unerwartet "Besuch" von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

