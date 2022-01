Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht

Lippstadt (ots)

Aufgrund der Meldung eines Überwachungssystems in einem Bekleidungsgeschäft an der "Lange Straße" wurde am Samstag (8. Januar 2022), gegen 18.10 Uhr, eine Tatverdächtige von einer Mitarbeiterin angesprochen. In einer Tasche führte sie Kindersachen mit sich, von denen bereits Sicherungsetiketten entfernt worden waren. Als die Mitarbeiterin die Polizei rufen wollte, schubste die Tatverdächtige die Frau zur Seite und lief weg. Die Kinderartikel verblieben im Geschäft. Die circa Mitte 30 Jahre alte Flüchtige mit schwarzen Haaren war auffallend klein und augenscheinlich hochschwanger. Ihr Erscheinungsbild wird als südosteuropäisch beschrieben. Zur Tatzeit trug sie ein hellblaues Oberteil. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

