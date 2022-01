Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Vermisstenfahndung (Nachtrag)

Bad Sassendorf (ots)

Mit der Pressemeldung vom 5. September 2021 wurde durch die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 81-jährigen Rentner veranlasst. Der Rentner hatte sich zuvor aus einer Klinik in Bad Sassendorf entfernt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ging man von einer möglichen, hilflosen Lage des Mannes aus. Der Gesuchte konnte am Samstag (8. Januar 2022) in einem abgelegenen Waldstück in Bad Sassendorf, leider nur noch tot, aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei bittet alle Medien, das Bild des Mannes auf ihren Internetseiten zu löschen. (reh)

