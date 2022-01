Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bordcomputer lenkt während der Fahrt ab

Lippstadt (ots)

Durch die Bedienung seines Bordcomputers wurde am Sonntag (9. Januar 2022) ein 33-jähriger Autofahrer aus Lippstadt während seiner Fahrt gegen 06.45 Uhr auf der Pappelallee so abgelenkt, dass er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen kollidierte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 16.000 Euro ein. Der Autofahrer räumte ein, am Vortag noch Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,28 Promille. Auf der Polizeiwache in Lippstadt wurde dem 33-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Lippstädter sicher. (reh)

