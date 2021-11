Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Terassentür aufgehebelt

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 09.11.2021 kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Hanns-Martin-Schleyer Straße. Unbekannte Täter hebeltn eine Terassentür in dem Mehrparteienhaus auf und gelangten so in die Wohnung des Geschädigten. Durch Zeugen konnten noch zwei verdächtige Personen festgestellt werden, die sich vom Anwesen entfernten. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell