POL-PDLD: Bellheim - berauscht am Steuer

Um 23 Uhr erfolgte am 09.11.2021 die Kontrolle eines 38-jährigen Autofahrers in der Hauptstraße in Bellheim. Zwar war mit dem Pkw alles in Ordnung, jedoch nicht mit dem Fahrzeugführer. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da er einen Urintest verweigerte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

