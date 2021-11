Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW im Vorgarten

Maikammer (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:45 Uhr kollidierte im Ortsbereich von Maikammer eine 80- jährige PKW-Fahrerin aus der VG Maikammer vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem entgegenkommenden PKW. Zuvor fuhr die PKW-Fahrerin an einem seitlich zur Fahrbahn geparkten PKW vorbei. Im Anschluss kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW. Durch den Aufprall verlor die PKW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach die PKW-Fahrerin einen Gartenzaun eines angrenzenden Einfamilienhauses und kam im Vorgarten zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurden beide Verkehrsunfallbeteiligten nicht verletzt. Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

