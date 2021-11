Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim- Schulwegkontrolle

Rülzheim (ots)

Gestern führte die Polizei in Rülzheim eine Schulwegkontrolle durch. Auch hier war das Ergebnis ähnlich erfreulich wie bei den Kontrollen am Vortag in Schwegenheim. Die kontrollierenden Beamten stellten lediglich an drei Fahrzeugen technische Mängel fest. Bei einem hohen Verkehrsaufkommen wurden zudem viele verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell