POL-IZ: 210906.3 Oldendorf: Brand eines Reetdachhauses

Oldendorf (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Gebäudekomplex, bestehend aus Wohnung und Stall, in Oldendorf in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 02.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Dorfstraße aus, nachdem in einem Wohn- und Stallgebäude ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Bewohner das Objekt bereits verlassen, er war unversehrt. Er alarmierte die zwei Personen, die im angrenzenden Haus lebten - auch sie blieben unverletzt. Dank des schnellen Einsatzes mehrerer Freiwilliger Feuerwehren breitete sich das Feuer nicht auf das angrenzende Haus aus, die Stallungen samt Wohnung fielen den Flammen komplett zum Opfer.

Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei bei etwa 300.000 Euro liegen, Erkenntnisse zur Brandursache liegen noch nicht vor.

Merle Neufeld

