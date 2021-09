Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210906.2 Büsum: Gewässerverunreinigung im Büsumer Hafen

Büsum (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag ist es im Büsumer Hafen zu einer Gewässerverunreinigung durch einen Fischkutter gekommen. Beamte der Wasserschutzpolizei leiteten gegen den Verantwortlichen ein Strafverfahren ein.

Durch den Hafenmeister erhielt die Polizei Kenntnis von einer etwa 20 bis 30 Quadratmeter großen Verfärbung des Hafenbeckens in Büsum an der dortigen Landberg-Bootswerft. Im Zuge der Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei stellte sich heraus, dass die Verunreinigung von einem Fischkutter ausging. Nach Schleifarbeiten am Unterwasserschiff des Kutters wusch der Verantwortliche die losen Farbpartikel mit einem Hochdruckreiniger ab und spülte sie so in das Hafenbecken. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Das Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein stufte die Gewässerverunreinigung als nicht bekämpfungsfähig ein.

Merle Neufeld

