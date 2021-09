Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210903.4 Büsum: Ergänzung zu 210903.3

Büsum (ots)

Nach der Verkehrsunfallflucht in Büsum am 23. August 2021 hat sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet. Sie beobachtete am Tattag einen mittelblauen LKW der das Fahrrad rammte und dabei einen Teil seiner Stoßstange einbüßte. Da seinerzeit mehrere Passanten auf den Ort des Geschehens zugingen, setzte die Zeugin ihren Weg fort. Zu dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs konnte die Dame leider keine Angaben machen.

Merle Neufeld

