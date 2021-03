Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch im Stadtteil Sonnenhügel

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntagabend im Stadtteil Sonnenhügel einen auffälligen Pkw aufgebrochen. Die Täter drangen an der Ecke Görlitzer Straße/Allensteiner Straße in einen auf einem Hinterhof abgestellten hellen Peugeot ein und durchsuchten den zu einem Pickup umgebauten Wagen nach Wertgegenständen. Bei ihrer Suche waren die Unbekannten nicht sonderlich erfolgreich und mussten sich mit lediglich 1,50 Euro Beute begnügen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

