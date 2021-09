Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 15.35 Uhr war ein 21-jähriger Tönisvorster mit seinem Auto auf der Straße Nüss Drenk unterwegs in Richtung Willicher Straße. An der Kreuzung mit dem Süd- und Ostring wollte er nach rechts auf den Ostring abbiegen. Dazu musste er an dem dort vorhandenen Stopp-Schild anhalten. Dabei fuhr ihm ein anderes Fahrzeug auf. Sein Auto wurde beschädigt, er selbst leicht verletzt.

Der Fahrer des anderen Wagens - möglicherweise eines silbernen Kombis - fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Zeuge beschreibt den Fahrer des flüchtigen Wagens als männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, mit schwarzen kurzen Haaren. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun mögliche weitere Zeugen oder auch Menschen, denen nach dem Unfall ein an der Frontseite beschädigtes Fahrzeug in diesem Bereich aufgefallen ist. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (718)

