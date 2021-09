Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Radfahrer im Kreisverkehr angefahren und verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag gegen 12.30 Uhr war ein 53-jähriger Radfahrer aus Schwalmtal auf der Ungerather Straße zwischen Kastanienallee und L371 unterwegs. Im Kreisverkehr mit dem Lüttelforster Weg und der Weiherstraße kam ein Auto aus dem Lüttelforster Weg in den Kreisverkehr gefahren. Der Radfahrer hatte zu diesem Zeitpunkt die Einmündung des Lüttelforster Weges noch nicht vollständig passiert. Das Auto touchierte das Hinterrrad des Fahrrads, der 53-jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos fuhr einfach weiter, ohne sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern oder Personalien zu hinterlassen. Eine Beschreibung der Person am Steuer gibt es nicht, die Beschreibung des Autos ist vage - blau-metallic, wahrscheinlich ein Golf, möglicherweise mit KK-Kennzeichen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die vielleicht den Unfall gesehen haben oder denen das blaue Auto im Umfeld aufgefallen ist. Hinweise Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (719)

