Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Junger Cityroller-Fahrer bei Unfall verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr waren zwei 13-jährige Krefelder auf der Corneliusstraße in St. Tönis unterwegs. Einer von beiden fuhr auf einem Fahrrad, der andere nutzte einen Cityroller. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat sich der Junge festgehalten und mitziehen lassen. Dann stürzte er und verletzte sich. Er musste durch eine Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat weist noch einmal eindringlich darauf hin, dass es nicht nur verboten, sondern ausgesprochen gefährlich ist, solche Gespanne zu bilden. Die Unfallgefahr ist groß, die Unfallfolgen können verheerend sein. Unser Appell an alle Eltern: Bitte machen Sie Ihren Kindern bewusst, was passieren kann, wenn sie so gemeinsam unterwegs sind. /hei (716)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell