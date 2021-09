Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Frau bei Alleinunfall mit Pedelec schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am Sonntag kam es gegen 12:50 Uhr auf dem Bleichweg in Grefath zu einem Alleinunfall einer Radfahrerin. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte die 72 Jahre alte Pedelec-Fahrerin aus Nettetal auf dem dortigen Radweg und verletzte sich so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. /tk (713)

