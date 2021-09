Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbrecher scheitern an gesichertem Fenster - Kripo bittet um Hinweise

Grefrath (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in Grefrath auf der Bahnstraße ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch an der guten Sicherung des Fensters. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (715)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell