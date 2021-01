Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sachbeschädigung durch Reifenstechen (30.12.20-31.12.20) - Zeugen gesucht -

(Villingen / Landkreis Schwarzwald-Baar)(Villingen / Landkreis Schwarzwald-Baar) (ots)

In der Nacht von 30.12.2020 auf 31.12.2020 wurden in Villingen, Vorderer Eckweg auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an sechs Auslieferungsfahrzeugen sieben Reifen durch Stechen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721/6010 erbeten

