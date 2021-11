Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 09.11.2021 befuhr um 18:30 Uhr der Fahrer eines Pkw, Ford, die L 546 von Schaidt in Richtung Freckenfeld. Nach dem Ortsausgang Schaidt setzte der Fahrer zum Überholen eines vorausfahrenden LKW's an. Der 62-jährige Fahrer übersah jedoch einen entgegenkommenden PKW, Volvo und es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die 32-jährige Fahrerin leicht, der Unfallverursacher schwer verletzt. Beide Beteiligten mussten in einen Krankenhaus weiterbehandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell