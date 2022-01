Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geldvermehrung - ehrliche Finderin

Lippstadt (ots)

Zu einer seltenen Geldvermehrung kam es wohl am Sonntag (9. Januar 2022), in Lippstadt. Ein leicht verwirrt wirkender Soester hatte dort den Diebstahl seines Rucksacks im Bereich des Konrad-Adenauer-Rings gemeldet. Er hatte das Transportmittel, um urinieren zu können, abgestellt und kurzfristig aus den Augen verloren. Neben seinem Rucksack vermisse er nun auch dessen Inhalt, unter anderen seine Geldbörse mit 1.000 Euro Bargeld. Eine halbe Stunde später informierte eine ehrliche Finderin die Polizei über den Fund einer Geldbörse, die dem Soester zugeordnet werden konnte. Erfreulicherweise befanden sich inzwischen 3.000 Euro in der Geldbörse. Über diese Geldvermehrung freuten sich die Beamten und sicherlich auch der Mann aus Soest. (reh)

