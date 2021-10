Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: (4. Folgemeldung:)Nadiya Yehia M. aus Wölfersheim wurde angetroffen !

Friedberg (ots)

Die 12-jährige Vermisste konnte am 26.10.2021, gg. 01:45 Uhr im Rahmen der polizeilichen Fahndung wohlbehalten an einem Bahnhof im Rhein-Main-Gebiet angetroffen und in die Obhut ihrer Familie übergeben werden. Ralph Gerlach (Polizeiführer vom Dienst)

