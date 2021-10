Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Festnahme in der Hauptstraße - Streifenwagen entglast + Fenster aufgehebelt + Familienstreit eskaliert + Starkstromkabel gestohlen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 22.10.2021

Friedberg: Festnahme in der Hauptstraße - Streifenwagen entglast (Foto)

Anwohner der Hauptstraße wählten am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr den Polizeinotruf, da kurz zuvor ein 27-jähriger Mann in eine dortige Wohnung eingedrungen sei und deren Bewohner bedroht hatte. Als der Beschuldigte, der neben Messern auch einen Baseballschläger sowie Pfefferspray bei sich gehabt haben soll, bemerkte, dass man die Polizei verständigt hatte, floh er. Mehrere, sofort entsandte Streifenwagenbesatzungen konnten den Tatverdächtigen wenige Augenblicke später widerstandslos festnehmen.

Nachdem die Beamten den offenbar unter Drogeneinfluss Stehenden in einen Streifenwagen gesetzt hatten, versuchte dieser, sich den Maßnahmen zu widersetzen. So gelang es ihm trotz angelegter Handfesseln, von Innen gegen eine Seitenscheibe zu treten, die vollständig herausbrach und auf der Fahrbahn landete.

Die Ordnungshüter brachten den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde. Bei seiner Durchsuchung hatten die Schutzleute kleinere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Büdingen: Fenster aufgehebelt

Zwischen Dienstag- und Mittwochmittag sind Unbekannte in der Blumenstraße in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Um sich Zugang zu verschaffen, hatten die Straftäter zuvor ein Fenster aufgehebelt. Nachdem sie die Wohnräume durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Was entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Kripo in Friedberg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Blumenstraße aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können?

Friedberg: Familienstreit eskaliert

Nachdem es in einer Wohnung in der Alten Bahnhofstraße zuvor zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männer gekommen war, nahmen Polizeibeamte am Donnerstagabend gegen 22 Uhr vor dem Haus einen 43-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann, der sich nicht beruhigen ließ und die eingesetzten Polizisten fortwährend beschimpfte, versuchte immer wieder, zurück in das Gebäude zu gelangen. In diesem war es zuvor aufgrund familiärer Streitigkeiten zu einem Handgemenge mit einem 47-Jährigen gekommen.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handfesseln angelegt, wogegen dieser sich vehement wehrte. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, nahmen die Beamten den 43-Jährigen erst einmal mit zur Dienststelle. Da dieser im Rahmen der Auseinandersetzung verletzt worden war, brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung zwecks Untersuchung anschließend in ein Krankenhaus.

Bad Nauheim: Starkstromkabel gestohlen

Ein Starkstromkabel, welches die mobile Corona-Teststation am Parkplatz des Bad Nauheimer Sprudelhofes mit Strom versorgte, haben Diebe zwischen Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) und Donnerstag (12 Uhr) gestohlen. Dazu hatten die Straftäter ein Vorhängeschloss an einem dortigen Verteilerkasten geknackt und die Stromversorgung unterbrochen. Dann hatte man das Kabel durchtrennt und mitgenommen. Ein zweites Kabel hatten die Täter zwar zum Abtransport bereits gelegt, aus unbekanntem Grunde jedoch letztlich nicht mitgenommen. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und bittet eventuelle Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Möglicherweise waren die Diebe bei ihren Handlungen gestört worden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

