POL-WE: Sturmschäden im Wetteraukreis: Bisherige Bilanz der Polizei + Vandalismus in Friedberger Kita + Junge Männer zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 21.10.2021

Sturmschäden im Wetteraukreis: Bisherige Bilanz der Polizei

Durch zum Teil sehr starke Sturmböen kommt es auch im Wetteraukreis seit dem frühen Donnerstagmorgen zu einigen Beeinträchtigungen, insbesondere durch umstürzende Verkehrsbeschilderung, herabfallendes Astwerk und entwurzelte Bäume. Oftmals waren im Anschluss größere Aufräumarbeiten nötig, die z.T. zu kurzzeitigen Straßensperrungen führten. Soweit der Wetterauer Polizei bekannt, blieb es dabei bislang bei Sachschäden. In Bad Vilbel waren zwei geparkte Autos von einem umstürzenden Baum getroffen und leicht beschädigt worden. Die beiden PKW blieben fahrbereit. Auf der L3184 zwischen Bergheim und Gelnhaar wurde ein fahrendes Auto von einem herabfallenden Ast getroffen. Beim Ausweichen touchierte das Auto eine Leitplanke. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. In Ober-Mörlen wehte es aus einem Schrebergarten ein Trampolin heraus und gegen einen geparkten Pferdeanhänger.

Friedberg: Vandalismus in Friedberger Kita

Bereits zwischen Freitag, 08.10.2021 und Mittwoch, 13.10.2021 verursachten bislang Unbekannte einen immensen Sachschaden in den Räumen einer Kindertagesstätte im Maria-Montessori-Weg. Vermutlich waren mehrere Personen zunächst auf das Dach des Gebäudes gelangt und hatten ein dortiges Fenster zertrümmert. Nachdem man so ins Objekt gelangt war wütete man in sämtlichen Räumlichkeiten und verschmierte die Wände mit Graffitisprühereien. Vor Ort fand sich unter anderem der Sprayer-Tag "Killer Kids". Die entstandenen Schäden betragen nach derzeitiger Einschätzung etwa 25.000 Euro. Spezialisten der Polizei sicherten in den Räumlichkeiten diverse Spuren. Nun bitten die Ermittler um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum nahe des Kindergartens verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum genannten "Tag" machen? Bereits zwischen Ende September und Anfang Oktober soll es dort zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein.

Nidda: Junge Männer zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Zwei junge Männer sind in der Nacht von Freitag (08.10.2021) auf Samstag (09.10.2021) auf dem Parkplatz des Niddaer Bürgerhauses zusammengeschlagen worden. Gegen Mitternacht war ein 18-Jähriger vor seinem Auto, einem schwarzen BMW, von hinten angegriffen- und gegen seinen PKW geschleudert worden. Dabei war er zusammengesackt. Am Boden liegend soll man dann weiter auf ihn eingetreten haben. Auch ein Begleiter des Geschädigten, ein 20-Jähriger, wurde durch Schläge und Tritte verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatverdächtigen um einen etwa 180 bis 185 cm großen Mann mit kräftiger Statur, dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Der Unbekannte soll mit einem rot karierten Holzfällerhemd bekleidet gewesen sein. Der Zweite, ebenfalls südländisches Erscheinungsbild, soll etwas kleiner und kräftiger gewesen sein und eine schwarz glänzende Winterjacke getragen haben.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Verbindung zu setzen (Polizeiposten Nidda: 06042/9648180 oder Polizeistation Büdingen, Tel. 06042/96480).

