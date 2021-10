Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Scheibe zertrümmert - Geldbeutel genommen + Spiegel gestreift + Zaun demoliert + Zusammenstoß auf Bundesstraße + Gegen parkendes Auto gefahren

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 19.10.2021

Friedberg: Scheibe zertrümmert - Geldbeutel genommen

Eine sich bietende Gelegenheit nutzte am Montagnachmittag ein Dieb in der Friedberger Bismarckstraße, um sich das in einem geparkten Fahrzeug zurückgelassene Portemonnaie anzueignen. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr schlug der Unbekannte dazu eine Fahrzeugscheibe eines weißen Kia ein und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Brieftasche. Der PKW stand im Tatzeitraum in Höhe der Hausnummer 3.

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Spiegel gestreift

In der Frankfurter Landstraße kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Gegen 9.30 Uhr war ein weißer Kastenwagen in Richtung Friedberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug, bei dem es sich um einen Fiat gehandelt haben könnte, in Höhe des Bad Nauheimer Ortseinganges auf die Gegenfahrbahn und streifte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen Ford. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, war das Auto weiter in Richtung Friedberg gefahren.

Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Ober-Mörlen: Zaun demoliert

Zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagabend (18 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Umfriedung eines Grundstückes in der Straße Am Kirschenberg im Ortsteil Maiberg.

Die Polizei vermutet anhand der Spurenlage, dass das Fahrzeug die Straße zuvor aus Richtung Grenzweg in Richtung Ortsmitte entlang gefahren- und beim Abbiegen nach rechts in den Weißdornweg dann von der Fahrbahn abgekommen war. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Altenstadt: Zusammenstoß auf Bundesstraße

Auf der B521 zwischen Höchst und Altenstadt sind am Sonntagmittag zwei PKW im Begegnungsverkehr zusammengeprallt. Die Fahrerin eines weißen Opel war kurz nach 12 Uhr unterwegs in Richtung Altenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die junge Frau auf die Gegenfahrbahn. Trotz versuchten Ausweichmanövers prallte das Fahrzeug der 18-Jährigen mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 64-Jährigen zusammen. Die Opelfahrerin sowie der Beifahrer im Mitsubishi kamen zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrbahn musste zwecks Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf etwa 30.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Friedberg: Gegen parkendes Auto gefahren

Wie er gegen 21.20 Uhr mit seinem E-Scooter in der Barbarastraße gegen ein geparktes Auto krachte, beobachteten Zeugen am Sonntagabend einen 23-jährigen Mann. Stark schwankend sei dieser dann wieder auf seinen Elektroroller gestiegen und noch einige Meter weitergefahren.

Eine hinzugerufene Polizeistreife traf wenige Minuten später auf den inzwischen am Boden Kauernden, bei dem ein durchgeführter Test vorangegangenen Alkoholkonsum anzeigte. Die Beamten brachten den 23-Jährigen, der angab, gelegentlich auch Drogen zu nehmen, erst einmal mit zur Dienststelle. Eine Blutentnahme folgte. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Polizisten das genannte Elektrokleinstfahrzeug sicher. Im Anschluss durfte der Beschuldigte die Polizeistation zwar wieder verlassen, wird sich im weiteren Verlauf jedoch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Die Ordnungshüter leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Tobias Kremp

Pressesprecher

