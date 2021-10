Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Taxiunternehmen + Schlägerei vor Gaststätte

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 25.10.2021

Büdingen: Einbruch in Taxiunternehmen

In der Nacht zu Montag sind Straftäter in die Büroräume eines Taxi-Unternehmens in der Frankfurter Straße eingebrochen und haben neben einem hohen vierstelligen Bargeldbetrag auch verschiedene Dokumente gestohlen.

Die Friedberger Kripo ermittelt, unter anderem wegen des besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei zu melden. Wer hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Frankfurter Straße beobachten können?

Friedberg: Schlägerei vor Gaststätte

Vor einer Gaststätte in der Friedberger Kaiserstraße sind am frühen Sonntagmorgen zwei Personengruppen aneinandergeraten.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll es wenige Minuten nach 5 Uhr schließlich zu einer Schlägerei gekommen sein, an welcher etwa ein Duzend Personen beteiligt gewesen sein soll. Unter anderem soll ein 25-Jähriger einen 34 Jahre alten Kontrahenten sowie einen 28-Jährigen mit einem Baseballschläger verletzt haben. Auch der Beschuldigte trug Verletzungen davon.

Nun ermittelt die Friedberger Polizei, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

