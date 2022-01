POL-SO: Kreis Soest - Polizei setzt Wohnungseinbruchradar fort

Kreispolizeibehörde Soest

Kreis Soest - Polizei setzt Wohnungseinbruchradar fort

Kreis Soest

Im Herbst 2020 stellte die Polizei den Wohnungseinbruchradar im Kreis Soest mangels Masse ein. Es lohnte sich einfach nicht mehr die wenigen Einbrüche auf einer Kreiskarte wöchentlich darzustellen. Seit die "dunkle Jahreszeit" in diesem Winter begonnen hat, ist die Zahl der Wohnungseinbrüche jedoch wieder angestiegen. So wurden seit Oktober jeden Monat niedrige zweistellige Einbruchszahlen gemeldet. Zum Glück sind es nicht solch gravierende Zahl wie in den Jahren 2015 und 2016, doch sollte jeder sein Heim schützen und aufmerksam sein. Ab heute wird wieder an jedem Montag die Zahl der Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche veröffentlicht. Dazu gibt es eine Karte auf der die Tatorte eingetragen sind. Die Polizei hofft so, die Bürgerinnen und Bürger wieder etwas für dieses Thema sensibilisieren zu können. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf den Internetseiten der Polizei. Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei im Kreis Soest. Auf der Karte werden sowohl vollendete als auch versuchte Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche dargestellt. Informationen zu den vollendeten Einbrüchen finden Sie in unseren Pressemeldungen. Zu den versuchten Taten gibt es keine weiteren Informationen. In der 1. Kalenderwoche kam es im Kreisgebiet zu vier Wohnungseinbrüchen. In Soest und Warstein drangen unbekannte Täter jeweils in eine Wohnung ein. In Welver und Möhnesee kam es zu Einbruchsversuchen. Unter https://soest.polizei.nrw/riegel-vor oder auf der bundeseinheitlichen Beratungsseite www.polizei-beratung.de können sich Bürgerinnen und Bürger zum Thema Wohnungseinbruchdiebstahl informieren.(lü)

