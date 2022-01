Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreis Soest (ots)

Lippstadt - Raser durch Zivilstreife gestoppt In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 20-jähriger Lippstädter die Stirper Straße in Lippstadt. Eine Zivilstreife bemerkte, dass der Fahrer deutlich zu schnell fuhr. Darüber hinaus missachtete er das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage während sich noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich befand. Der Fahrer konnte durch die Beamten angehalten werden. Der Führerschein des Lippstädters wurde sichergestellt und es wurde eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gefertigt (db).

Soest - Bei Auffahrunfall leicht verletzt Am Freitag, gegen 12.25 Uhr, befuhr ein 33 Jahre alter Soester mit dem Pkw VW Polo den Opmünder Weg in Soest stadtauswärts. Zur gleichen Zeit befuhr eine 40 Jahre alte Soesterin mit dem Pkw Toyota Aygo den Opmünder Weg stadtauswärts. Als die Soesterin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhielt, erkannte der Soester die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf den stehenden Toyota auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt. (AG)

Rüthen - Auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle verloren Ein 30 Jahre alter Mann aus Rüthen-Kallenhardt, befuhr in der Nacht zu Samstag, gegen 00.15 Uhr, die Siebkenstraße in östlicher Richtung. Auf vereister Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen VW Touareg, kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine ca. 3m tiefe Böschung hinab und kam im angrenzenden Buschwerk zum Stillstand. Durch den Unfall bedingt, zog sich der Rüthener Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. (AG)

Möhnesee - Pkw landet auf Dach - Fahrerin schwer verletzt Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, befuhr eine 23 Jahre alte Frau aus Möhnesee-Körbecke mit einem Pkw Opel Corsa die K32 von Körbecke in Richtung Büecke. Auf winterglatter Fahrbahn verlor sie kurz vor Büecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die angrenzende Böschung. Hier überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Bei dem Verkehrsunfall zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst abgeschleppt. (AG)

Erwitte-Seringhausen - Nach Abkommen von der Fahrbahn verletzt Ein 23 Jahre alter Erwitter war am Samstagmorgen gegen 10.20 Uhr, mit dem Pkw Audi auf der Seringhauser Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Erwitter zog sich dabei Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Anschlussermittlung im Krankenhaus wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. (AG)

Soest - Zwei Fußgängerinnen bei Ampelüberquerung von Pkw erfasst Am Samstagmittag, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 77 Jahre alter Mann aus Soest mit dem Pkw Mercedes die Walburger-Osthofen-Wall-Straße und beabsichtigte an der Kreuzung am Osthofentor nach links auf den Nottebohmweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit waren eine 77 Jahre alte Frau aus Soest und eine 80 Jahre alte Frau, ebenfalls aus Soest, als Fußgängerinnen auf dem östlichen Gehweg unterwegs. Die Damen überquerten vorschriftsmäßig an der Ampelanlage den Nottebohmweg in Richtung Nelmannwall. Mitten in der Fußgängerfurt wurden sie von dem abbiegenden Mercedes erfasst. Die 77 Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 80 jährige Soesterin verletzte sich bei der Kollision leicht. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. (AG)

Lippstadt - Pkw kommt von der Fahrbahn ab Am Samstag, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 19jähriger Mann aus Lippstadt mit einem Pkw VW Polo die Straße Im Dornei. Im Verlauf einer Linkskurve kam das Fahrzeug dann rechts von der Fahrbahn ab und kam erst im angrenzenden Graben wieder zum Stehen. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch ein 14jährige Beifahrer aus Lippstadt, erlitten Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. (sch.)

