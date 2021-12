Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.12.2021.

Salzgitter (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Salzgitter, Engerode, An der Hannoverschen Treue, 21.12.2021, 22:00 Uhr-22.12.2021, 09:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierzu hatten sie mittels eines Hebelwerkzeuges auf ein Fenster eingewirkt. Dabei wurde die Scheibe beschädigt. Ein Zutritt in das Haus gelang jedoch nicht. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in ein Wohnhaus.

Salzgitter, Gebhardshagen, Astrid-Lindgren-Weg, 22.12.2021, 16:00-20:15 Uhr.

Nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten die Täter in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie zahlreiche Räume nach Wertsachen und erbeuteten im Tatverlauf Schmuckstücke. Die Höhe des Schadens wird derzeit ermittelt.

Sollten ihnen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, werden sie gebeten, die Beamten der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/1897-0 zu kontaktieren.

Täter beschädigte einen Pkw.

Salzgitter, Nord-Süd-Straße/Lobmachtersenstraße, 22.12.2021, 18:00 Uhr.

Der 42-jährige Fahrer eines VW Golf ist zur Tatzeit auf der Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung Nord-Süd-Straße (Salzgitter-Bad) gefahren. Noch auf der Braunschweiger Straße habe ein anderer Pkw versucht, das Fahrzeug des 42-jährigen Mannes zu überholen. Nachdem der Fahrer des VW Golf an der Kreuzung Nord-Süd-Straße/Lobmachtersenstraße anhalten musste, sei der Beifahrer des anderen Fahrzeuges ausgestiegen und habe gegen die Beifahrerseite des VW Golf getreten. Anschließend sei der Tatverdächtige wieder eingestiegen und das Fahrzeug flüchtete in Richtung Salzgitter-Gebhardshagen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Ford Focus mit einem Zulassungskennzeichen aus Salzgitter handeln. Die Kennzeichenfragmente könnten "RX" oder "XR" lauten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm, dunkle kurze Haare, trug einen 3-Tage-Bart.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatfahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu melden.

Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen.

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 22.12.2021, 13:30 Uhr.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Dabei deuteten Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung bei dem Fahrer hin. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese zuvor festgestellten Anzeichen. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell