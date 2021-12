Polizei Mettmann

POL-ME: 58-Jährige wird von Auto angefahren - Hilden - 2112102

Mettmann (ots)

Eine 58-jährige Frau aus Hilden ist am Dienstag (21. Dezember 2021) gegen 15 Uhr in Hilden von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Ein 23-jähriger Erkrather war mit seinem Mercedes Citan auf der Walder Straße in Hilden unterwegs. Als er nach links in die Grünstraße abbiegen wollte, übersah er eine 58-jährige Frau aus Hilden, die die Straße zu Fuß überqueren wollte. Das Fahrzeug erfasste die Frau, die daraufhin stürzte und schwer verletzt wurde. Der 23-Jährige sowie ein weiterer Zeuge leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Hildenerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenangaben zufolge zeigte die Ampel für die Fußgängerin Grün, als diese die Straße überquerte.

