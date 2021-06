Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210621-4-pdnms Volltrunken im PKW durch Neumünster

Neumünster (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete am heutigen Mittag gegen 13.10 Uhr über den Polizeiruf 110 einen dunklen Kleinwagen, der vor der Anruferin in Schlangenlinien den Haart Richtung stadteinwärts in Neumünster befuhr. Hierbei fuhr die 32 jährige Fahrerin im dunklen Kleinwagen mehrfach auf die Gegenfahrbahn, überfuhr Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlagen und bremste mehrfach andere Verkehrsteilnehmer aus. Eine Streifenwagenbesatzung konnte sie schließlich auf dem Sachsenring Höhe FEK anhalten und kontrollieren.

Die aus Groß Kummerfeld stammende Fahrerin stand zum Zeitpunkt der Fahrt erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach weiteren Geschädigten / Zeugen in Sachen Trunkenheitsfahrt, wer wurde ggf. von dem schwarzen Kleinwagen zum Tatzeitpunkt im Bereich Haart gefährdet oder hat ebenfalls die Fahrt beobachten können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Mitte unter der Rufnummer 04321-690360.

Die 32 jährige Fahrerin erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs / Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

