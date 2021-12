Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel für das Wochenende 10.-12.12.2021

Varel (ots)

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Varel - Am späten Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein Lkw-Gespann eines Agrarunternehmens, die B 437 aus der Wesermarsch kommend in Richtung Varel. Im Ortsteil Hohenberge, kurz vor der Einmündung Neuwangerooger Straße, wurde das Fahrzeuggespann durch einen weißen Transporter aus dem Zulassungsbezirk Aurich überholt. Der Transporter scherte so knapp vor dem Lkw ein, dass eine Gefahrenbremsung erforderlich wurde. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zu diesem Verkehrsvorgang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Portemonnaies

Bockhorn - Am Freitagmittag kam es erneut zu einem Geldbörsendiebstahl in den Verkaufsräumlichkeiten eines Lebensmitteldiscounters an der Steinhauser Straße. In diesem Fall wurde einer 76-jährigen Kundin aus Bockhorn in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie aus einem mitgeführten Einkaufsbeutel entwendet. In diesem Zusammenhang wird dringend davor gewarnt, Geldbörsen beispielsweise in Einkaufsbehältnissen oder im auf dem Rücken getragenen Taschen mitzuführen, wo eine ständige Beobachtung nicht möglich ist. Besser ist es, Portemonnaies körpernah zu tragen. Durch eigenes vorsichtiges und wachsames Verhalten wird es für Langfinger erheblich erschwert, unbeobachtet Diebesgut zu erlangen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bockhorn - Am Freitagabend fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel auf der Bockhorner Straße ein vor ihr fahrendes Mofa Puch Maxi auf, welches zügig und offenbar ohne Versicherungskennzeichen in Richtung Varel unterwegs war. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle konnte der 16-jährige Fahrer aus Westerstede ein gültiges Versicherungskennzeichen vorweisen. Er räumt jedoch ein, technische Veränderungen an dem Kleinkraftrad vorgenommen zu haben, um eine höhere Geschwindigkeit zu erzielen. Da der junge Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wird er sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Varel - Am frühen Freitagabend wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel auf einen Pkw Ford aufmerksam und unterzog Fahrzeug sowie Fahrzeugführerin einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten bei der 53-jährigen Fahrerin aus Varel fest, dss diese alkoholisiert nterwegs war. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,64 Promille. Die Varelerin muss sich nun in einem dnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Geldstrafe, Punkte sowie Fahrverbot sind zu erwarten.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Varel - Am Samstagnachmittag wurde eine 35-jährige Autofahrerin in der Bockhorner Straße durch eine Funkstreife der Polizei aus Varel angehalten und überprüft. Festgestellt wurde bei der Überprüfung der Fahrzeugführerin, dass diese unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Betäubungsmittelkonsum wurde durch die Betroffene eingeräumt. Die Dame ist dem Polizeikommissariat Varel zur Entnahme einer Blutprobe zugeführt worden. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Auf die Varelerin kommt nun ein erkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu

