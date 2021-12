Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Corona-Kontrollen in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland - Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Wilhelmshaven (ots)

In dieser Woche kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie der Polizeikommissariate Jever und Varel die Einhaltung der Corona-Bestimmungen in allen Lebensbereichen. Allein in Wilhelmshaven kontrollierten die Beamten hierbei weit über 100 Geschäfte. Obwohl die geltenden Regelungen im Stadtgebiet Wilhelmshaven von den Regelungen des Landkreises Friesland abweichen, deckten sich die Ergebnisse der Kontrollen. Die weit überwiegende Mehrheit der Betreiber und Gäste der Geschäfte und Lokale hatte sich vorbildlich an die vorgeschriebenen Maßnahmen gehalten. Häufig waren die Betreiber sogar noch vorsichtiger, als sie es gemäß den geltenden Regelungen hätten sein müssen und zeigten sich dankbar für die Kontrollen. Nur in den wenigsten Fällen wurden überhaupt Verstöße festgestellt. Eine Ausnahme stellte ein Friseursalon in Jever dar. Dort verstießen Kunden und Mitarbeiter gegen die Maskenpflicht, die Dokumentation der Kontaktdaten war unvollständig und bei keinem der Kunden wurde der Impf- bzw. Genesenenstatus überprüft. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein und wird auch weiterhin verstärkt die Einhaltung der Corona-Bestimmungen kontrollieren. Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihr kollektives Verantwortungsbewusstsein und ihre Geduld.

