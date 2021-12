Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schmuckdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Mittwoch, den 08.12.2021, gegen 14:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter in der Osterstraße an der Haustür einer 87-jährigen Varelerin. Unter dem Vorwand, dass sein Sohn einen Ball in den Garten der Seniorin geworfen habe, lockte er sie in den Garten. Während der eine Täter die 87-Jährige ablenkte, schlich mindestens ein weiterer Täter ins Wohnhaus und entwendete hochwertigen Schmuck. Die Schadensumme liegt im höheren fünfstelligen Bereich. Der Täter, der die Seniorin ablenkte, wird wie folgt beschrieben: - männlich - schlank - Sprache: Deutsch mit starkem unklarem Akzent Zeugen, die im Bereich der Osterstraße bzw. Mozartstraße Personen gesehen haben, die einen roten Ball mit sich führten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Masche. Die Täter erschleichen sich mit geschickter Gesprächsführung das Vertrauen der Opfer. Häufig erregen sie Mitleid, indem sie von Ihren Kindern berichten und geben sich als Nachbarn oder Bekannte der Nachbarn aus. Hierbei nutzen sie die Gutmütigkeit und teilweise eingeschränkte Sinneswahrnehmung der Opfer aus. Bitte warnen Sie Ihre Angehörigen davor, fremde Personen ins Haus zu lassen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell