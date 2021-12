Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beschädigter Pkw nach Parkplatzunfall in Schortens gesucht

Schortens (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, beschädigte ein 89-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Menkestraße einen unbekannten geparkten Pkw. Der 89-Jährige fuhr zunächst weiter zu seiner Wohnanschrift und meldete den Verkehrsunfall anschließend bei der Polizei. Die Polizeibeamten konnten am Unfallort keinen beschädigten Pkw mehr feststellen. Wenn sie Eigentümer des beschädigten Pkw sind oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung.

