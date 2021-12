Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt und Imbisswagen in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22:30 und 05:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe eines Verbrauchermarktes in der Friedensstraße zu zerstören. Der Versuch misslang; die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Zur gleichen Tatzeit warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Imbisswagens ein, der auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes abgestellt war. Die Täter erlangten augenscheinlich kein Diebesgut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell