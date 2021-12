Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 23. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Mittwoch, 22.12.2021, gegen 20:00 Uhr

Auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel ereignete sich am Mittwochabend in Fahrtrichtung stadteinwärts ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem PKW auf ein vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW wiederum auf den davor wartenden PKW aufgeschoben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 17500 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

