Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2021.

Salzgitter (ots)

Polizei registrierte in kurzer Zeit zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße.

Lesse, Kreisstraße 4, 20.12.2021, 13:20-14:40 Uhr.

Beamte der Polizei Salzgitter führten zwischen den Ortschaften Salzgitter-Lesse und Salzgitter-Reppner eine Geschwindigkeitsmessung mit einem sogenannten Handlasermessgerät durch.

Nach wie vor gelten Verkehrsunfälle, die im Zusammenhang mit dem Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stehen, als eine der häufigsten Unfallursachen. Hierbei kommt es oftmals zu schweren Verletzungen bei den beteiligten Insassen oder sogar zu tödlich verletzten Personen.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit und zur Reduzierung von Unfällen führte die Polizei diese Überwachung durch.

Insgesamt konnten in der Zeit bei ca. 50 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen werden. Hierbei wurden 11 Überschreitungen in der 70 km-Zone festgestellt. Der an dem Tag gemessene Spitzenwert lag bei 104 km/h.

Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen dieser Art durchführen, um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell