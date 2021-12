Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2021.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten einen noch verbauten Katalysator.

Salzgitter, Thiede, Breslauer Straße, 20.12.2021, 21:00 Uhr-21.12.2021, 08:00 Uhr.

Die unbekannten Täter erbeuteten von einem auf der Straßen abgestellten Pkw Opel einen noch verbauten Katalysator und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 800 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Beamten der Polizei in Thiede unter der Telefonnummer 05341/941730 zu richten.

Täter scheiterten bei einem Einbruch.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 17.12.2021, 14:00 Uhr-21.12.2021, 14:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter versucht, mittels Einwerfen und Aufhebeln einer Eingangstür in sich unmittelbar anschließende Büroräume einzudringen. Das Vorhaben der Täter scheiterte jedoch. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Salzgitter, Thiede, Alte Poststraße, 21.12.2021, 06:00-17:15 Uhr.

Die Täter hebelten ein Fenster des Wohnhauses auf und gelangten auf diese Weise in das Haus. Im Tatverlauf durchwühlten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend. Offensichtlich entkamen die Täter ohne Beute. Es entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Nach Einbruch in ein Wohnhaus erbeuteten die Täter Bargeld.

Salzgitter, Gebhardshagen, Am Strauchholz, 21.12.2021, 07:00-18:30 Uhr.

Durch Aufhebeln einer Terrassentür eines Einfamilienhauses verschafften sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang in die Räume und entwendeten offensichtlich Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Der verursachte Gesamtschaden dürfte mindestens 1.200 Euro betragen. Zeugenhinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Bad, Braunsberg, 21.12.2021, 17:00-23:00 Uhr.

Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe des Einfamilienhauses ein und verschafften sich auf diese Weise einen Zutritt in die Räume. Bei der Tat erbeuteten sie Bargeld und elektronische Geräte und verursachten einen Schaden von mindestens 4.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Scheune.

Salzgitter, Lobmachtersen, Flachstöckheimer Straße, 21.12.2021, 21:00 Uhr.

Nach Hinweis eines Zeugen konnte zur Unfallzeit ein lauter Knall vernommen werden, der auf einen Verkehrsunfall deutete. Kurz darauf konnte ein verunfallter Pkw im Bereich einer Scheune festgestellt werden. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Scheune waren erhebliche Beschädigungen vorhanden. Ein Fahrzeugführer befand sich nicht mehr in der Nähe seines Fahrzeuges.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der offensichtliche 32-jährige Fahrer und Halter an seiner Wohnung angetroffen werden. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Mann wurde offensichtlich bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Nach Auswertung der am Unfallort vorgefundenen Spuren war der Fahrer in einer dortigen Linkskurve augenscheinlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine dortige Scheune geprallt. Nach dem Verkehrsunfall sei der Fahrer zu Fuß geflüchtet. Der Grund für ein Abkommen von der Fahrbahn wird derzeit ermittelt.

Es entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro.

Die Polizei stellte den Wagen des Verursachers sicher. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell