POL-DEL: Polizeistation Lemwerder: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Am Freitag, 15.10.2021 um 11:25 Uhr, befuhr ein silberner BMW - Kombi, vermutlich 5er-Reihe mit litauischem Kennzeichen die Motzener Straße von Berne kommend in Richtung Dreimädelhaus. An der Einmündung zur B 212 neu driftete er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit der linken Fahrzeugseite gegen die Beschilderung der Verkehrsinsel und weiter gegen einen großen gegenüberliegenden Vorwegweiser. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Industriestraße von Lemwerder fort.

Zeugen die den Verkehrsunfall oder einen linksseitig total beschädigten BMW gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter 04401-9350 in Verbindung zu setzen.

