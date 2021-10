Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf zum Tötungsdelikt in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Nach den am Sonntag, 3. Oktober 2021, gegen 20:45 Uhr, gemeldeten Geschehnissen in der Mühlen- sowie in der Grünen Straße in Delmenhorst, sucht die Mordkommission der Polizei Delmenhorst im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen.

Bürger und Bürgerinnen, die im Zusammenhang mit den Geschehnissen Beobachtungen zu den Taten, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-414 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell