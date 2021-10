Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Täterfestnahme nach Einbruch in Spielothek in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15. Oktober 2021, drangen zwischen 03:00 Uhr und 03:14 Uhr zunächst unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe in eine Spielothek in der Ahlhorner Straße ein. Im Objekt brachen die Täter Spielautomaten auf. Anschließend entwendet sie das darin befindliche Bargeld und entfernten sich aus dem Objekt. Nachdem die Polizei durch den Geschädigten über den Einbruch in Kenntnis gesetzt wurde, konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ein 17-jähriger und ein 19-jähriger Wildeshauser vorläufig festgenommen werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Nach Zeugenangaben war an der Tat eine weitere männliche Person beteiligt, die sich während der Tatausübung im Außenbereich befand. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen, vor allem zu einer männlichen Person im Außenbereich, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell