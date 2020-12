Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Telefon-Verteilerkasten umgefahren

NisterNister (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag hat ein bislang unbekannter Unfallverursacher den Verteilerkasten, Verlängerung der Hauptstraße in Nister, in Richtung Atzelgift, umgefahren und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Störung wurde dem Telefonanbieter gemeldet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 od. E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

