Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchte Geldautomatensprengung in Sandkrug +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15. Oktober 2021, haben bislang unbekannte Täter gegen 4:10 Uhr versucht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Astruper Straße in Sandkrug zu sprengen.

Personen- und Gebäudeschäden sind dabei nicht entstanden.

Darüber hinaus hat die Polizei in den Morgenstunden Kenntnis von einer weiteren Tat in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Sandkrug bekommen. Auch dort wurde versucht einen Geldautomaten zu öffnen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter oder gegebenenfalls mitgeführte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell