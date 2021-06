Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Brüdertor

Soest (ots)

Circa 750 Euro Sachschaden blieben am Montag (31. Mai) nach einer Verkehrsunfallflucht an einem schwarzen VW zurück. Vom Unfallverursacher keine Spur. Der Wagen stand zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr auf einem Parkplatz am Brüdertor. Bei seiner Rückkehr stellte der Autobesitzer fest, dass sich an der Stoßstange des Wagens frische Lackabriebspuren befanden. Zeugen, die Angaben zur Unfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell